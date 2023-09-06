Перед судом предстанет казанец, который перепродал арендованные авто почти на 65 млн

В Казани будут судить 31-летнего местного жителя, который занимался перепродажей арендованных автомобилей. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество», сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, с мая 2021 года по август 2022 года мужчина брал в аренду автомобили, которые затем перепродавал, а вырученные средства оставлял себе. От действий злоумышленника пострадали 7 человек, 5 фирм, а также 2 индивидуальных предпринимателя. Причиненный им ущерб составил более 64,5 млн рублей.

Свою вину мужчина признал и вернул большую часть похищенных денег.

Скоро уголовное дело рассмотрят в Приволжском районном суде Казани.