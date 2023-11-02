Перед судом предстанет казанец, который незаконно продавал дизельное топливо

Житель Казани предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

По версии следователей, осенью 2022 года 25-летний мужчина установил в Кировском районе города Казани бытовку, в которой продавал дизельное топливо. Для этого предприимчивый казанец нанял двух операторов.

При этом мужчина не являлся индивидуальным предпринимателем, не имел разрешения, а само помещение не было приспособлено для реализации дизтоплива.

Причастность к совершению преступления мужчина полностью признал. Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.