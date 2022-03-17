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Происшествия
17 марта 2022  16:41
Павел Климчак

Перед судом предстанет глава фирмы из РТ, которого обвиняют в неуплате налогов на 51 млн

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Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, в 2019 году 63-летний директор ООО «Арслан» указал в налоговых декларациях ложную информацию о взаимоотношениях с тремя контрагентами. Таким образом он мог уклониться от налога на 51 миллион рублей.

Свою вину мужчина не признал, на него возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#уклонение от налогов
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