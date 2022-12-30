news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
30 декабря 2022  15:58
Павел Климчак

Перед судом предстанет директор фирмы из РТ, который не выплатил 40 млн рублей налогов

news_top_970_100

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, 59-летний директор одной из агрофирм с января 2016 по октябрь 2019 года вносил ложные сведения в налоговые декларации о взаимоотношениях с 42 контрагентами, тем самым уклонился от налогов на 39,7 миллиона рублей.

На него возбудили уголовное дело за уклонение от налогов. Свою вину руководитель организации не признал, но часть ущерба возместил. Следствие арестовало его имущество и имущество учредителей агрофирмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, речь идет о компании ООО Агрофирма «Верхний Услон». В данный момент директор организации находится под подпиской о невыезде. Материалы дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

#уклонение от налогов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное