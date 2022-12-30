Перед судом предстанет директор фирмы из РТ, который не выплатил 40 млн рублей налогов

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, 59-летний директор одной из агрофирм с января 2016 по октябрь 2019 года вносил ложные сведения в налоговые декларации о взаимоотношениях с 42 контрагентами, тем самым уклонился от налогов на 39,7 миллиона рублей.

На него возбудили уголовное дело за уклонение от налогов. Свою вину руководитель организации не признал, но часть ущерба возместил. Следствие арестовало его имущество и имущество учредителей агрофирмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, речь идет о компании ООО Агрофирма «Верхний Услон». В данный момент директор организации находится под подпиской о невыезде. Материалы дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения.