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Происшествия 17 февраля 2023 15:27

Перед судом предстанет челнинец, который в арендованном доме организовал игорное казино

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В Татарстане будут судить жителя Набережных Челнов, который превратил съемное помещение в игорное заведение, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в декабре 2022 года 20-летний мужчина арендовал нежилое помещение и не предупредил хозяина о своих намерениях. Он приобрел всю необходимую оргтехнику, включая 34 системных блока и комплектующие, а также базу данных потенциальных игроков.

Противоправную деятельность правоохранителям удалось пресечь 9 декабря. Свою причастность молодой человек признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

#Нелегальный игорный бизнес #Набережные Челны
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