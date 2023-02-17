Перед судом предстанет челнинец, который в арендованном доме организовал игорное казино

В Татарстане будут судить жителя Набережных Челнов, который превратил съемное помещение в игорное заведение, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в декабре 2022 года 20-летний мужчина арендовал нежилое помещение и не предупредил хозяина о своих намерениях. Он приобрел всю необходимую оргтехнику, включая 34 системных блока и комплектующие, а также базу данных потенциальных игроков.

Противоправную деятельность правоохранителям удалось пресечь 9 декабря. Свою причастность молодой человек признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.