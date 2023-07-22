Перед судом предстанет челнинец, который организовал игорный клуб в арендованной квартире

В Татарстане будут судить 69-летнего мужчину, который организовал клуб для азартных игр в арендованной квартире. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в марте 2023 года челнинец, с целью проведения азартных игр, введя своего знакомого в заблуждение относительно истинных намерений, арендовал у него квартиру на Цветочном бульваре. После этого он приобрел необходимую оргтехнику, в том числе 4 моноблока, ноутбук и базу данных возможных игроков.

Противоправную деятельность организатора азартных игр удалось пресечь следователям совместно с экономическими полицейскими. Свою вину 69-летний житель Челнов признал.

Следователи собрали все необходимые доказательства и передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.