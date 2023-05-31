Перед судом предстанет 70-летний казанец, который зарезал приятеля кортиком

В Казани будут судить 70-летнего местного жителя по обвинению в убийстве, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, 17 марта мужчина выпивал в гостях у приятеля в квартире дома на Ершова. В какой-то момент они поссорились, после чего казанец схватил кортик и несколько раз ударил знакомого. Он скончался на месте от полученных травм.

Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направили на рассмотрение в Советский районный суд Казани.