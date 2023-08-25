Перед судом предстанет татарстанец, который избил женщину и насильно удерживал ее с сыном

В Татарстане будут судить мужчину, который обвиняется в незаконном лишении свободы. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 21 апреля пьяный мужчина избил жительницу Мамадышского района в ее собственном доме. После этого он четверо суток удерживал женщину и ее 7-летнего сына взаперти, применяя в отношении них насилие.

В дальнейшем, воспользовавшись тем, что мужчина уснул, женщина вместе с сыном смогли сбежать. Обнаружив их отсутствие, мужчина похитил мобильный телефон и деньги потерпевшей, после чего скрылся.

Стоит отметить, что, будучи осужден в 2017 году за совершение разбоя, а в дальнейшем освободившись из мест лишения свободы, мужчина, встав на учет по месту временного пребывания в Мамадышском районе, уклонялся от административного надзора.

Следователи собрали все необходимые доказательства и передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.