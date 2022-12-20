Перед судом предстанет челнинец, который незаконно создал юридическое лицо

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ вместе с работниками УФНС, летом 50-летний челнинец договорился с неустановленным лицом стать фиктивным руководителем фирмы. После этого житель Челнов отдал ему паспорт.

Вскоре были готовы все документы для внесения изменений в сведения об ООО и назначении челнинца новым директором. После того, как мужчина получил документы, он подал их через МФЦ в налоговую инспекцию. В июне была произведена госрегистрация изменений в сведения о юрлице.

В дальнейшем сотрудники налоговой выявили подлог, и челнинец написал отказ от руководства фирмой. На него возбудили уголовное дело за незаконное создание юрлица. Материалы дела направили в суд. Дело в отношении неустановленного лица, с которым договорился челнинец, выделены в отдельное производство. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.