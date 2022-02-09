Перед Сабантуем в Казани электрокары будут собирать подарки для жителей в ресторанах

В этом году в Казани перед Сабантуем пройдет акция по сбору подарков от членов Ассоциации рестораторов и отельеров РТ для жителей города. Их будут собирать на электрокарах, после чего призы смогут выиграть жители республики на городском празднике в Мирном. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель правления ассоциации Михаил Шарипов.

«Мы хотим сделать так, как это происходит в деревнях, когда выезжает повозка и каждый сосед кладет туда подарок. Ассоциация соберет их у кафе и ресторанов и передаст городу. Их смогут выиграть люди на центральном Сабантуе. Мы решили осовременить такую традицию, и мы хотим, чтобы на месте повозки был электрокар», — заявил собеседник.

Они проводили такую акцию и ранее, но с использованием настоящей повозки с лошадью, но жители возмущались, что в жару лошадям тяжело тащить повозки по городу. Поэтому сейчас принято решение использовать автомобиль.