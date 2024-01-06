Перед Рождественскими службами в храмах Татарстана прошли проверки пожарной безопасности

В Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан в настоящее время осуществляется комплекс мер по надзору и профилактике с целью обеспечения пожарной безопасности мест проведения рождественских мероприятий. Всего принято на контроль 245 объектов, где планируется проведение праздничных мероприятий, сообщили в ведомстве.

На каждом из этих объектов проведены профилактические визиты, в рамках которых особое внимание уделялось проверке состояния путей эвакуации, исправности систем пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре, наличию и исправности противопожарного водоснабжения. Кроме того, были проведены практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

В рамках профилактических визитов, также с участием священнослужителей, обслуживающего персонала и прихожан, организованы инструктажи и консультации по соблюдению мер пожарной безопасности.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан предлагает устанавливать огнетушители на специальных кронштейнах на высоте 1,5 метра от пола в доступных местах, включая алтари и молельные залы, чтобы они были легкодоступными, но не мешали движению.

Важно помнить, что огнетушители должны проходить освидетельствование и перезарядку каждые 2 года в организации с лицензией МЧС России. Часто они размещаются в труднодоступных местах, таких как пол и за батареями.

Также рекомендуется размещать информацию о телефоне вызова пожарной охраны на видном месте и не блокировать пути эвакуации и эвакуационные выходы из культового учреждения. Двери эвакуационных выходов должны открываться свободно изнутри, без использования ключа.

Дополнительный инструктаж с работниками, подтвержденный подписью в журнале инструктажей, также является необходимым шагом в обеспечении пожарной безопасности.