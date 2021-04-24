Перед праздниками татарстанцы стали на 700% чаще арендовать таунхаусы

В апреле 2021 года россияне в 2,5 раза чаще посуточно арендуют загородное жилье по сравнению аналогичным периодом 2020-го. По Татарстану этот показатель вырос на 86%, говорится в исследовании аналитиков Авито Недвижимость.

Так, спрос на дачи в республике повысился на 25%, на дома — на 82%, на коттеджи — на 97% и на 700% — на таунхаусы.

Наиболее заметное повышение спроса было зафиксировано в Московской области и Приморском крае — в обоих регионах интересоваться загородной недвижимостью стали в 3,6 раза чаще по сравнению с 2020 годом. В Московской области сильнее всего увеличился интерес к таунхаусам (в 8,8 раза), в Приморском крае — к коттеджам (в 13 раз). В 3,5 раза вырос спрос на загородную недвижимость в Крыму, при этом самые высокие цифры относятся к таунхаусам — рост в 7,8 раза.

Руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артем Кромочкин отметил, что спрос на посуточную аренду загородной недвижимости в весенне-летнем сезоне будет только расти.

«Если даже в прошлом году, когда эпидемиологическая ситуация в стране была куда менее стабильной, мы наблюдали рост спроса относительно показателей 2019 года, то в нынешнем году спрос вырастет еще сильнее. Заграница все еще в основном остается закрытой для туристов, цены на пакетные туры по России в связи с закрытием авиасообщения с Турцией резко поднялись, поэтому посуточная аренда загородной недвижимости для россиян становится особенно привлекательной альтернативой», — сказал специалист.