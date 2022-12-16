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Происшествия
16 декабря 2022  12:50
Полина Шевчук

Перед праздниками автоинспекторы в Татарстане проведут рейд «Зимние каникулы»

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В преддверии зимних школьных каникул с 21 декабря текущего года по 8 января 2023 года в Татарстане пройдет профилактический рейд «Зимние каникулы». Об этом накануне сообщили на заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению БДД.

Автоинспекторы буду уделять особенно внимание маленьких пешеходам, а также тому, как водители перевозят в автомобиле детей. 

Кроме того, во время рейда акцент будет сделан на горках и спусках, которые выходят на проезжую часть.

«Во время мероприятия также необходимо установить такие опасные спуски (горки) и принять соответствующие меры», – особо отметили на комиссии.

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#Каникулы #комиссия бдд
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