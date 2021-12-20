Перед поездкой на «Дакар» команда «КАМАЗ-мастер» привилась от коронавируса

Перед ралли-марафоном «Дакар» все члены российской команды «КАМАЗ-мастер» привились от коронавируса, заявил руководитель команды Владимир Чагин на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

«Мы все привились российскими прививками: „Ковиваком“, „Спутником“, приходилось летать в Европу и прививаться „Пфайзером“. Саудовская Аравия недавно признала „Спутник“. Мы все привиты и не по одному разу, с огромным количеством антител», — пояснил глава команды.

По его словам, организаторы международных масштабных соревнований к этой ситуации уже адаптировались. В прошлом году гонка прошла в условиях «пузыря».

«На гонку были допущены только здоровые спортсмены, коронавируса на бивуаке не было, доступ туда был сильно ограничен, перемещений внутри команды старались практически не совершать. Мы никуда не выходили, все с пониманием относились к этому, все дорожим своим здоровьем», — добавил Чагин.

Ралли «Дакар» будет проходить со 2 по 14 января, а 1 января состоится пролог гонки.