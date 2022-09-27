Перед первым сезоном флорбольный «Ирбис» подписал четырех новых игроков

Казанский флорбольный «Ирбис» в первый год своего существования смог пробиться в высшую лигу. Чемпионат стартует 1 октября, первые матчи команда сыграет с многократным чемпионом России «Помором» и действующим чемпионом – «Сибирью». Перед стартом кампании казанский клуб подписал четверых новичков, а также сменил тренерский штаб. Теперь команду возглавляет Рамис Нигмедзянов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал исполнительный директор «Ирбиса» Булат Габдрахманов.

«Мы сменили тренерский штаб после выхода в высшую лигу. Теперь клуб возглавляет наш воспитанник, молодой тренер Рамис Нигмедзянов. Он два года работал тренером юниорской команды, и мы решили, что он дорос и до главной. Мы подписали четырех новичков: Владислава Козлова и Никиту Кощеева из „Нижегородца“, Евгения Давидониса из подмосковного „Мегалиона“ и Даниила Дунаева из „Помора“ Архангельской области», — отметил он.

Прошлый сезон в первой лиге стал первым для казанского клуба. Спортсмены с ходу вышли в высшую лигу и финал Кубка России, где проиграли «Нижегородцу» только в овертайме. На этот сезон цель-минимум команды, столь резко взлетевшей в лидеры отечественного флорбола, – попадание в тройку, добавил Габдрахманов.

«Если я скажу, что наша цель – удержаться в лиге, то обижу свою команду. Мы хотим побеждать в каждом матче. Буду очень рад, если мы попадем в тройку», – заключил он.

Именно из «Нижегородца», который победил «Ирбис» в финале Кубка России, в казанский клуб перешел защитник Владислав Козлов. По его словам, в Татарстане команда намного моложе и перспективнее.

«Я перешел в „Ирбис“ еще до Кубка России. Здесь я вижу больше перспектив. В „Нижегородце“ собраны сильные и опытные игроки, но возрастные. Здесь я вижу больше перспектив, команда молодая. Думаю, в течение пяти лет мы выиграем все возможные трофеи», — заявил новичок «Ирбиса».

Прошлый сезон подарил как игрокам, так и болельщикам огромное количество эмоций, но с тех пор команда стала только сильнее и готова к новому сезону уже в высшей лиге, считает другой защитник «Ирбиса» Егор Куницын, который прошел с казанской командой весь путь от первой лиги до высшей.

«В прошлом сезоне команда только создавалась, новые ребята, никто не сыгран. Но мы хорошо поработали и забрали свой первый турнир. Сейчас мы стали еще сильнее, у нас сплоченный и дружный коллектив. Я думаю, мы сильно прибавили», — поделился Куницын.

Кроме того, в сентябре стартовало первенство России среди юниоров до 19 лет, где казанский «Ирбис» выиграл три матча из трех возможных и идет в лидерах.