Перед отъездом из Нижнего Новгорода Путин провел совещание с главой региона

Завершая поездку в Приволжский федеральный округ, Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

В первую очередь, глава региона рассказал, как удалось добиться нераспростанения лесных пожаров, особенно со стороны мордовского заповедника.

«Мы полностью контролируем ситуацию, угрозы населенным пунктам сейчас нет, угрозы закрытому административно-территориальному образованию тоже уже нет, но ситуация была достаточно угрожающая», — отметил Никитин.

Кроме того, губернатор Нижегородской области сообщил о борьбе с коронавирусом в регионе, о том как пригодился построенный в 2020-м новый инфекционный корпус, а также о ходе вакцинации.

«Сейчас у нас темпы использования вакцины гораздо больше, чем [в среднем] по России: 99 против 94 процентов. Уже привито 887 [тысяч] человек, сейчас хороший запас вакцины, 1156 [тысяч] доз на данный момент у нас поступило. Еще раз говорю, люди нормально воспринимают, с готовностью идут и вакцинируются. Будем продолжать работать в этом направлении», — отметил губернатор.