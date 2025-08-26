news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
ЛНР и Татарстан 26 августа 2025 11:40

Перед новым учебным годом школы Рубежного получили спортинвентарь из Татарстана

Читайте нас в
Телеграм
Перед новым учебным годом школы Рубежного получили спортинвентарь из Татарстана
Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В Татарстане сформировали и отправили в ЛНР гуманитарную колонну для подшефных городов – Рубежного и Лисичанска. Одним из главных направлений поддержки на этот раз стало обеспечение образовательных учреждений: в Рубежное доставили спортивное оборудование и инвентарь для школ №2 и 9.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Кроме того, в состав груза вошли строительные материалы: оконные рамы, стеклопакеты и радиаторы отопления, которые предоставило Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин отметил, что поставки стали возможны благодаря совместной работе республики и муниципалитетов.

«Мы как шеф-субъект находимся здесь, в подшефных городах, и ясно видим задачи, которые нужно решать. Благодаря связи с коллегами в Татарстане удается оперативно закрывать вопросы. В этой колонне значительный вклад внес Рыбно-Слободский район – предприниматели выделили грузовики для доставки. Это хороший пример того, как совместными усилиями мы можем поддержать мирных жителей», – сказал Аглиуллин.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

#ЛНР и Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025