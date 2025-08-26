Перед новым учебным годом школы Рубежного получили спортинвентарь из Татарстана

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В Татарстане сформировали и отправили в ЛНР гуманитарную колонну для подшефных городов – Рубежного и Лисичанска. Одним из главных направлений поддержки на этот раз стало обеспечение образовательных учреждений: в Рубежное доставили спортивное оборудование и инвентарь для школ №2 и 9.

Кроме того, в состав груза вошли строительные материалы: оконные рамы, стеклопакеты и радиаторы отопления, которые предоставило Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин отметил, что поставки стали возможны благодаря совместной работе республики и муниципалитетов.

«Мы как шеф-субъект находимся здесь, в подшефных городах, и ясно видим задачи, которые нужно решать. Благодаря связи с коллегами в Татарстане удается оперативно закрывать вопросы. В этой колонне значительный вклад внес Рыбно-Слободский район – предприниматели выделили грузовики для доставки. Это хороший пример того, как совместными усилиями мы можем поддержать мирных жителей», – сказал Аглиуллин.