Перед новым пожароопасным сезоном в лесах Татарстана пройдут учения

Перед стартом нового пожароопасного периода в лесах все службы Татарстана, задействованные в этот период, пройдут специальные учения. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров перед торжественным мероприятием, посвященным Международному дню лесов, в Казани.

«К началу пожароопасного периода, который наступет во второй половине апреля, мы готовимся круглый год. Это ежедневная профилактическая работа. Утвержден план действий на пожароопасный период. Сейчас завершаем встречи во всех муниципальных образованиях с активами и главами районов. До этого наши лесники встречались с населением на сходах граждан и со всеми землепользователями и лесопользователями. В ближайшее время, в апреле, со всеми службами, которые бывают задействованы в пожароопасный период — МЧС, МВД, Минлесхоза РТ — будут проводиться учения», — сказал он.

Спикер отметил, что перед пожароопасным сезоном в лесах в республике укомплектованы необходимые штаты, сейчас идет подбор сезонных рабочих. Всего по Татарстану насчитывается 20 лесопожарных станций второго типа и пять третьего типа, они тоже укомплектованы. Все силы и средства готовы к началу пожароопасного периода, подчеркнул Кузюров.