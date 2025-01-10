Перед Новым годом на мусороперегрузочной станции в Казани нашли тело новорожденного

28 декабря сотрудники мусороперегрузочной станции на Васильченко в Казани обнаружили тело новорожденного ребенка.

Как стало известно «Татар-информу», тело было завернуто в полотенце. У ребенка была не отрезана пуповина. Нашли его на конвейерной линии.

На следующий день было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, как тело младенца оказалось в мусоре.