Происшествия 31 декабря 2025 10:25

Перед Новым годом мошенники позвонили жительнице Махачкалы более 8 тысяч раз

Перед Новым годом мошенники безуспешно позвонили россиянке из Махачкалы более 8 тысяч раз. Об этом сообщает РИА Новости.

Целью злоумышленников стала 33-летняя женщина, которой с середины декабря поступали в среднем по 368 звонков ежедневно. Количество звонков достигло пика в последнюю неделю перед праздником. Тем не менее все звонки были заблокированы службой безопасности.

Сообщается, что в предновогодний период злоумышленники совершили более 260 тысяч звонков, преимущественно в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Основной сценарий мошенничества – сообщали о якобы доставке товаров и обращались от имени государственных структур.

Важно отметить, что представители коммерческих организаций оформляют услуги дистанционно и не запрашивают личные коды. В случае подозрительных звонков необходимо прервать разговор, а в особо серьезных случаях сообщить в полицию.

