Перед Новым годом депутаты ответили на обращения татарстанцев, в том числе участников СВО

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Перед Новым годом представители всех уровней законодательной власти провели приемы граждан в Региональной общественной приемной «Единой России», находящейся в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

В частности, сенатор Геннадий Емельянов взял на контроль семьи участников специальной военной операции, оказавшихся в различных трудных жизненных ситуациях.

С региональными выплатами участнику специальной военной операции разберется депутат Государственной Думы Айдар Метшин. А другой депутат Госдумы, Ирек Богуславский, помог с подарками многодетной семье и подопечным благотворительного фонда.

Депутат Государственного Совета РТ Леонид Якунин изучил жилищную проблему сына-инвалида из Камско-Устьинского района. Он также консультировал заявителей по нюансам самообложения в деревне.

Его коллега Альберт Хабибуллин ответил на вопросы, касающиеся присвоения звания «Ветеран труда», обеспечения дорогими лекарствами и средствами реабилитации.

Еще один депутат Госсовета, Елена Кузьмичева, дала советы по защите трудовых прав и поиску вакансий. Ее коллега Геннадий Глушков взял на рассмотрение вопросы, связанные с выплатой детских пособий.

Подсоединились к процессу и депутаты Казанской городской Думы. Например, Руслан Минабутдинов отреагировал на жалобу на горячую линию одного из операторов связи и вопрос о льготной парковке. Исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России» Танзиля Ракова ответила на обращение о плохой уборке в подъезде многоквартирного дома в Ново-Савиновском районе Казани.

К Юрию Суворову татарстанцы обратились из-за строительства птицефабрики рядом с их домами, а Гузель Сагитова взяла в работу просьбу помочь с новогодним походом в цирк многодетной семье.

Записаться на прием или задать вопросы можно по телефону: 8 (843) 238-10-00, а также по электронной почте: op@tatarstan.er.ru.