Перед новогодними праздниками казанцам напомнили об опасности бытового газа

В преддверии новогодних праздников казанцам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасного обращения с газовым оборудованием. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления гражданской защиты города Сергей Чанкин.

По его словам, за январь-декабрь 2025 года в Казани зарегистрировано 16 случаев отравления угарным газом, что на 36% меньше, чем в 2024 году. Большинство происшествий произошло в многоквартирных домах – 12 случаев.

Число пострадавших снизилось с 40 до 23 человек, в том числе среди детей – с 16 до 3. Количество погибших осталось на уровне прошлого года – два человека, детей среди них нет.

«Газ не прощает ошибок», – подчеркнул Чанкин.

Он также выразил уверенность, что своевременно проведенные профилактические мероприятия позволят избежать происшествий, сохранить жизнь и здоровье горожан и провести новогодние праздники в безопасной и комфортной обстановке.