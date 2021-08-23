Перед началом учебного года ГИБДД Казани проверит, как водители перевозят детей

С 23 августа по 5 сентября в Казани пройдет профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, за семь месяцев этого года на дорогах Казани произошло 83 ДТП с детьми, в которых один ребенок погиб и 87 получили различные травмы.

«Анализ статистических данных показывает, что количество ДТП с детьми увеличивается в августе-сентябре, когда подростки после продолжительного летнего отдыха теряют навыки, связанные с безопасным поведением на дороге, и им требуется дополнительная адаптация к транспортной среде», – прокомментировал заместитель начальника отдела ГИБДД Казани Никита Жирнов.

Во время этого мероприятия автоинспекторы проверят, правильно ли водители перевозят детей в машине и как они уступают дорогу пешеходам. Кроме того, пройдут акции по популяризации световозвращающих элементов и по предупреждению нарушений ПДД детьми. Информация о юных нарушителях будет отправляться в школы для проведения дальнейшей профилактической работы.

Кроме того, будут организованы родительские собрания с участием сотрудников ГИБДД по вопросам безопасного поведения детей на дорогах. Автоинспекторы проверят состояния подъездных путей к школам, оздоровительным лагерям, дорожных знаков, разметки, светофоров и ограждений.

Госавтоинспекция напоминает, что родители должны со всей серьезностью отнестись к безопасности детей.

«Согласно ПДД перевозка детей до 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Вместе с тем, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста», – добавил заместитель начальника отдела ГИБДД Казани.

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.