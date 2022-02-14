Перед межконфессиональным турниром по хоккею в Казани проведут молебен и намаз

Перед началом II Всероссийского турнира по хоккею с шайбой «Кубок дружбы — Дуслык», который пройдет с 17 по 20 февраля, в соборе Казанской иконы Божией Матери и мечети «Кул Шариф» проведут молебен и намаз. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов.

«Будет молебен и намаз. Это свято для нас, жителей Татарстана. Это очищает душу и сердце, тем более в преддверии такого праздника хоккея, как турнир „Кубок дружбы — Дуслык“», — отметил спикер.

Молебен будет проведен в 8.30 утра в храме Казанской иконы Божией Матери, а намаз состоится в 12.00 в мечети «Кул Шариф».

Турнир «Кубок дружбы — Дуслык» пройдет в Татарстане уже во второй раз. Он направлен на укрепление мира и согласия между представителями всех конфессий, проживающих в республике, а также на пропаганду здорового образа жизни.