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Перед месяцем Рамадан в Москве пройдет трехдневный мусульманский форум
В центре Москвы с 1 по 3 марта пройдет UmmaForum. Мероприятие приурочено к предстоящему священному месяцу Рамадан. Гостей события ждут увлекательные лекции от известных мусульманских спикеров и мастер-классы, сообщили в оргкомитете форума.
Масштабная программа организована при поддержке Духовного управления мусульман Москвы. Помимо прочего, на площадке Даниловского Еvent Нall посетители смогут открыть для себя новые бренды и компании, а также приобрести подарки для близких к благословенному месяцу. В рамках мероприятия состоится премьера фильма «Москва мусульманская».
UmmaForum будет работать 1, 2 и 3 марта с 10.00 до 20.00. Вход бесплатный, но необходима регистрация на сайте.
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