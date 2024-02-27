Перед месяцем Рамадан в Москве пройдет трехдневный мусульманский форум

Фото: UmmaForum.ru

В центре Москвы с 1 по 3 марта пройдет UmmaForum. Мероприятие приурочено к предстоящему священному месяцу Рамадан. Гостей события ждут увлекательные лекции от известных мусульманских спикеров и мастер-классы, сообщили в оргкомитете форума.

Масштабная программа организована при поддержке Духовного управления мусульман Москвы. Помимо прочего, на площадке Даниловского Еvent Нall посетители смогут открыть для себя новые бренды и компании, а также приобрести подарки для близких к благословенному месяцу. В рамках мероприятия состоится премьера фильма «Москва мусульманская».

UmmaForum будет работать 1, 2 и 3 марта с 10.00 до 20.00. Вход бесплатный, но необходима регистрация на сайте.