Перед каникулами в челнинских лагерях обновляют мебель и создают арт-пространства

Перед школьными каникулами в челнинских лагерях создаются арт-пространства и обновляется мебель, сообщила управляющая оздоровительного комплекса «Саулык» Наталья Шакирова.

«Уже закончена установка пластиковых окон в девяти корпусах лагеря „Крылатый“, отремонтированы санузлы. В лагере „Солнечный“, кроме окон, поменяли линолеум, провели покрасочные работы. Закупаются новые кровати, постельное белье, полотенца, наматрасники. Поскольку сейчас допускается установка двухъярусных кроватей, приобрели таких 50 штук», — отметила Шакирова.

По словам представителя администрации «Саулык», в «Крылатом» ремонтируются два учебных помещения, которые трансформируются в арт-пространства для настольных игр, хореографии и для других увлечений.

По словам представителя индустрии детского отдыха, коронависруные ограничения прошлого года в основном сохраняются. Это касается постоянного проживания сотрудников, проживания детей без выездов и посещения родителями.

Есть изменения в СанПиН в части рациона питания детей. «Кроме того, нас обязали оснастить термометрами линии раздачи вторых блюд», — сообщила управляющая детским оздоровительным комплексом.

Еще одно новшество касается проведения спортивных мероприятий: на них обязательно должен присутствовать работник медпункта.