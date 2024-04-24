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Перед каникулами казанским школьникам расскажут о безопасности на дороге
Четвертый год в Казани реализуется информационно-игровой курс, нацеленный на снижение числа детей, пострадавших в ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.
За это время основы ПДД в игровой форме изучили более 7 тысяч детей младшего школьного возраста.
Обучение школьников Казани проходит по специально разработанной программе в игровой форме: детям предлагают побывать в качестве пешеходов, пассажиров, водителей и сотрудников Госавтоинспекции.
Смоделированные ситуации помогают детям лучше запомнить правила безопасного поведения на дороге. В завершении игрового квеста и после заключительного тестирования каждый участник получает специальный сертификат.
«Цикл игровых обучающих квестов ежегодно проходит в преддверии летних каникул, когда дети больше времени проводят на улице, чаще предоставлены сами себе. У них больше свободного времени, соответственно, и риски попасть в неприятную ситуацию становятся намного выше. Только с начала этого года
с участием детей произошло 72 ДТП, в которых 2 ребенка погибли, 79 пострадали. За сухими цифрами – детские жизни», – сообщил заместитель начальника отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Рушан Шакиров.
Заместитель начальника управления пропаганды БДД ГБУ «БДД» Игорь Галич напомнил, что ежегодно Госавтоинспекция проводит для школьников различные профилактические мероприятия, в том числе курсы по безопасности дорожного движения.
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