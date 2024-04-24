Перед каникулами казанским школьникам расскажут о безопасности на дороге

Четвертый год в Казани реализуется информационно-игровой курс, нацеленный на снижение числа детей, пострадавших в ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

За это время основы ПДД в игровой форме изучили более 7 тысяч детей младшего школьного возраста.

Обучение школьников Казани проходит по специально разработанной программе в игровой форме: детям предлагают побывать в качестве пешеходов, пассажиров, водителей и сотрудников Госавтоинспекции.

Смоделированные ситуации помогают детям лучше запомнить правила безопасного поведения на дороге. В завершении игрового квеста и после заключительного тестирования каждый участник получает специальный сертификат.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

«Цикл игровых обучающих квестов ежегодно проходит в преддверии летних каникул, когда дети больше времени проводят на улице, чаще предоставлены сами себе. У них больше свободного времени, соответственно, и риски попасть в неприятную ситуацию становятся намного выше. Только с начала этого года

с участием детей произошло 72 ДТП, в которых 2 ребенка погибли, 79 пострадали. За сухими цифрами – детские жизни», – сообщил заместитель начальника отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Рушан Шакиров.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Заместитель начальника управления пропаганды БДД ГБУ «БДД» Игорь Галич напомнил, что ежегодно Госавтоинспекция проводит для школьников различные профилактические мероприятия, в том числе курсы по безопасности дорожного движения.