Перед федеральным Сабантуем в Марий Эл пройдут Дни татарской культуры

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В следующем году федеральный Сабантуй примет Марий Эл. Перед праздником в республике проведут Дни татарской культуры. Об этом «Татар-информу» сообщил заслуженный артист России, народный артист Марий Эл, министр культуры, печати и по делам национальностей Константин Иванов.

«Мы активно включились в подготовку к федеральному Сабантую. Все основные события пройдут на ипподроме в поселке Медведево рядом с Йошкар-Олой. Мы модернизировали площадку, сделали ее комфортной для гостей. Планируем за неделю до начала провести Дни татарской культуры. Это выставки выдающихся художников республики в нашей национальной галерее, приезд писателей из Татарстана, показ балета "Золотая орда" и концерта "Без булдырабыз" на сцене театра оперы и балета», – сообщил собеседник.

Сейчас ещё не определена дата проведения Сабантуя, он должен был пройти 22 июня, но было принято решение перенести его на неделю вперёд. Ориентировочно, он состоится в конце июня – начале июля.

«Обычно федеральный Сабантуй проходит в регионах в два выходных, но глава Марий Эл Юрий Зайцев принял решение провести масштабный показ достижений в области культуры Татарстана», – добавил Иванов.

При этом при подготовке праздника организаторы из Марий Эл находятся на постоянной связи с представителями Татарстана и Конгрессом татар. На само представление будут приглашены коллективы из РТ.

«Мы с вами соседи, поэтому мы рассчитываем, что к нам приедут много коллективов из Татарстана. У нас будут праздничные концерты как от артистов вашей республики, так и от Марий Эл. Уверен, что это будет одно из самых ярких событий 2024 года», – заключил собеседник.