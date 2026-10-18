Перед Днем отца в Казани прошел турнир по лазертагу для детей и их пап

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

В преддверии Дня отца активисты Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» и Комитет по делам детей и молодежи Казани при поддержке Центра «ВОИН» провели в столице Татарстана семейный турнир по лазертагу. Об этом сообщает пресс-служба МГЕР РТ.

В состязаниях приняли участие 16 семей, среди которых были семьи сотрудников предприятий, многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции. Отцы и дети были разбиты на команды по четыре человека.

Участник спецоперации Нияз Ашимов пришел на турнир с сыном. По его словам, совместное участие в игре вдохновило его чаще устраивать подобные семейные выходные.

«Очень понравилось! Рад, что есть возможность провести свободное время с ребенком. Мы вместе побегали, поиграли – всё в радость. Это очень сближает. Теперь хочется почаще выбираться с сыном на такие площадки, где созданы условия для игр», – заявил он.

«И отец, и мать играют важнейшую роль в жизни ребенка – с рождения и до совершеннолетия. Человек воспитывается в семье. Например, у нас дома есть свои семейные традиции, которые мы соблюдаем», – добавил Нияз, объясняя свое понимание Дня отца.

Руководитель Казанского местного отделения МГЕР Риф Хуснутдинов поделился впечатлениями от события. «Было очень приятно наблюдать, как отцы проводят время с детьми, соревнуются и стараются занять призовые места. Все зарядились эмоциями, а после игры благодарили организаторов», – сказал он.

Победители и призеры турнира награждены дипломами и медалями, отметили в пресс-службе МГЕР РТ.

День отца отмечается в России начиная с 2021 года в третье воскресенье октября. Впервые этот праздник отметили в Соединенных Штатах в 1910 году. С 1966-го День отца получил в США официальный статус, празднуют его там и в ряде других стран в третье воскресенье июня. Укрепление семейных ценностей соответствует целям национального проекта «Семья».

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.