Перед ЧМ по водным видам спорта в Казани FINA проведет турниры в четырех разных городах

Фото: Салават Камалетдинов

В 2025 году в Казани во второй раз пройдет чемпионат мира по водным видам спорта под эгидой Международной федерации плавания (FINA). В преддверии этого события запланирован цикл соревнований с участием как профессионалов, так и любителей в четырех разных городах. Об этом на форуме «Россия — спортивная держава» заявил президент FINA Хуссейн аль-Муссалам.

«Мы работаем над тем, чтобы в этих соревнованиях на одном уровне вовлеченности могли поучаствовать как профессиональные спортсмены, так и любители», — подчеркнул спортивный функционер.

По словам главы FINA, чемпионат 2025 года будет кардинально отличаться от аналогичного мероприятия 2015 года, состоявшегося в Казани, как в техническом плане, так и культурном.