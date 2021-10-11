В Казани перед введением ограничений в три раза выросло число желающих вакцинироваться

В течение трех дней перед ужесточением ограничительных мер в Татарстане жители Казани стали активнее обращаться за вакцинацией от коронавируса. Об этом на деловом понедельнике в мэрии заявил исполняющий обязанности начальника Управления здравоохранения города Рамиль Мухаматдинов.

«В период с 8 по 10 октября произошел кратный рост числа привившихся в сутки по сравнению с предыдущим периодом — с 1,5 тыс. до 4 тыс. человек в день. Для усиления работы в амбулаторно-поликлиническую сеть направлены ординаторы первого и второго года обучения медакадемии, ординаторы и студенты старших курсов медицинского университета и Института фундаментальной медицины Казанского федерального университета, учащиеся выпускного курса Казанского медицинского колледжа», — рассказал докладчик.

В столице Татарстана продолжают работать пункты вакцинации, расположенные вне медицинских учреждений. Это культурный центр «Сайдаш», культурный центр «Московский», КДК имени Ленина и офис Сбербанка на улице Пушкина.

«В целом сегодня в городе сохраняется низкий охват вакцинацией населения. В Казани привиты 367 913 человек, что составляет 37,7% взрослого населения. Вакцинированы 84 700 граждан старше 60 лет, или 32,6% от данного контингента», — признал Рамиль Мухаматдинов.

Кроме того, в настоящее время в городе имеются в наличии все необходимые препараты для безвозмездного обеспечения медикаментами пациентов с Covid-19, находящихся на амбулаторном лечении.