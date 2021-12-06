Перечень современных технологий для специнвестконтрактов расширился на 80 позиций

Новый транш предложений пополнил на 80 позиций Перечень моделей специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0), который был внедрен в конце 2020 года. Соответствующее постановление Правительства России подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Перечень дополняется за счет наукоемких и перспективных технологий. Среди позиций, внесенных в рамках постановления, можно выделить технологии производства водородных топливных элементов, литий-ионных аккумуляторов, препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и полимерных офтальмологических имплантатов», — сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Кроме того, в перечень помимо прочего попали такие технологии в сфере ведения Минпромторга России, как технология производства жидкокристаллических экранных модулей, технология производства периферийного печатающего и многофункционального печатающе-сканирующего оборудования для информационно-вычислительной техники и систем, а также технология производства насосного оборудования отечественных технологических комплексов сжиженного природного газа.

СПИК 2.0 — это система, позволяющая эффективно реагировать на новые вызовы российской промышленности. В постоянном режиме ведется сбор предложений от бизнеса на включение позиций в Перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством СПИК 2.0, отмечает пресс-служба Минпромторга РТ.