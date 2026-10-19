Перечень признаков неиспользования земельных участков могут расширить

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Росреестр предложил расширить перечень признаков неиспользования земельных участков, включив в него зарастание опасными инвазивными растениями, в том числе борщевиком Сосновского. Предполагается, что изменения вступят в силу 1 сентября 2027 года. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Республике Татарстан.

Инициатива связана с вступившим в силу в марте 2026 года Федеральным законом, который разрешил регионам включать борщевик Сосновского в перечни опасных инвазивных растений и обязал правообладателей земельных участков всех категорий бороться с такими видами. Проект изменений в постановление Правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В настоящее время одним из признаков неиспользования земельных участков, не предназначенных для строительства, является зарастание более 50% площади земельного участка сорными растениями. Их перечень предлагается уточнить, добавив в него виды опасных инвазивных (чужеродных) растений. Таким образом, зарастание земельного участка, в том числе борщевиком Сосновского, также будет являться признаком неиспользования приусадебных, садовых, огородных земельных участков», – сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Линар Гатин.

«Правообладатели земельных участков должны понимать, что главная цель этих норм – не наказывать, а мотивировать людей осваивать участки и не допускать их зарастания опасными видами растений. Для тех, кто реально ухаживает за землей, выращивает культуры и старается поддерживать порядок, поводов для переживаний нет», – отметил председатель Союза садоводов Татарстана Илья Слесарский.

По его словам, важно также информировать садоводов о том, как распознавать опасные растения и безопасно бороться с ними.

Постановление Правительства РФ, устанавливающее признаки неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садов и огородов, вступило в силу 1 сентября 2025 года. Документ определяет критерии, по которым оценивается использование земли в соответствии с ее целевым назначением.

В Росреестре Татарстана рекомендуют правообладателям учитывать установленные признаки неиспользования участков и своевременно принимать меры для соблюдения земельного законодательства.