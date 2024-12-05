Перечень мер поддержки волонтеров утвержден в Татарстане

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В Татарстане утвержден перечень мер поддержки участников добровольческой (волонтерской) деятельности. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Республиканские органы исполнительной власти теперь должны будут размещать информацию о мерах поддержки в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «Добро.рф».

Органам местного самоуправления муниципальных образований Татарстана рекомендовано утвердить аналогичные меры поддержки волонтеров. Контролировать исполнение постановления должно будет Министерство по делам молодежи РТ.

В число мер поддержки, в частности, вошло предоставление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета некоммерческим организациям и физическим лицам, муниципальным автономным и бюджетным учреждениям молодежной политики в рамках госпрограммы РТ «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан». А также предоставление грантов организаторам волонтерской деятельности, добровольческим организациям и ресурсным центрам волонтерства в рамках конкурса на гранты Раиса РТ на развитие гражданского общества.

К мерам поддержки также отнесены проведение мероприятий добровольческим сообществом региона, оформление личных книжек добровольцев (волонтеров), предоставление площадок для мероприятий волонтерских организаций, организация встреч добровольцев с общественными деятелями, содействие участию волонтеров (в том числе — лиц старше 55 лет) в различных профильных мероприятиях и создание дизайн-макетов для связанных с добровольчеством событий.

Кроме того, в перечень включены информационная, консультационная, имущественная и методическая поддержка. Информационная поддержка предусматривает размещение информации о связанных с волонтерством событиях на официальных интернет-ресурсах, привлечение СМИ к освещению таких мероприятий и информирование о деятельности победителей премии «Добрый Татарстан».

Консультационная поддержка предполагает как собственно предоставление консультаций по организации волонтерской деятельности и участию в профильных конкурсах, так и проведение республиканского семинара для ответственных за взаимодействие с добровольцами специалистов, республиканского форума гражданского участия «Добрый Татарстан», республиканского форума добровольцев «#НаДобройВолне» и республиканского семинара «серебряных» волонтеров «Молоды душой».

Имущественная поддержка представляет собой предоставление помещений в безвозмездное пользование ресурсному центру добровольчества, а методическая — разработку социальных норм, нормативов и стандартов в сфере волонтерской деятельности. Предусмотрены также проведение социологического исследования и разработка аналитических материалов по анализу вовлеченности молодежи муниципалитетов РТ в волонтерскую работу.