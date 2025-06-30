Перечень курортов регионального значения утвержден в Татарстане

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В Татарстане утвержден перечень лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В список включены пять курортов – «Крутушка», «Васильевский», «Бакирово», «Ижевские минеральные воды» и «Жемчужина», а также одна лечебно-оздоровительная местность – Тарханское месторождение минеральных подземных вод.

Необходимость составления перечня в документе обусловлена требованием федерального закона №469-ФЗ от 4 августа 2023 года, которым были внесены изменения в ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» и в ряд других законодательных актов.

Согласно этому закону, лечебно-оздоровительная местность и курорт могут иметь только федеральное или региональное значение. Возможность существования лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения упразднена.