Перебор легионеров: кто покинет «Рубин», и на кого сделает ставку Юрий Уткульбаев

С приходом Димитара Миткова в «Рубине» временно стало сразу шесть легионеров Фото: rubin-kazan.ru

Трансфер Миткова спутал карты в легионерском вопросе

Недавний трансфер нападающего софийского «Локомотива» Димитара Миткова для многих стал неожиданностью. И дело не только в том, что позиция форварда является в «Рубине», наверное, наименее проблемной. Казанцы за время сборов в Турции забили уже 18 голов, а на две вакантные позиции центральных нападающих до этого претендовали, как минимум, четыре футболиста: Виталий Лисакович, Мераби Уридия, Камиль Муллин и Джоэль Фамейе.

Дело еще и в том, что с приходом Миткова в «Рубине» временно стало сразу шесть легионеров. И это с учетом того, что в заявку на матчи Первой лиги можно внести максимум четверых. Очень напоминает историю двухлетней давности, когда при Леониде Слуцком в клубе имелось десять иностранных футболистов. И некоторые из них, как, например, японец Митцуки Сайто оказывались вне заявки Премьер-лиги исключительно по бюрократическим причинам.

Но история Сайто не имеет параллелей в случае с Митковым. Болгарского форварда арендовывали до конца сезона не для того, чтобы он просиживал весеннюю часть на скамейке, а уж тем более вне заявки. Определенно высокорослый болгарин, которого Юрий Уткульбаев приобретал для пресловутого плана «Б», получит весной массу игрового времени и почти наверняка станет ключевой фигурой в атаке «Рубина».

Джоэль Фамейе является одной из главных звезд команды Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фамейе – козырь Уткульбаева

Еще одной важной опцией в нападении казанского клуба является Джоэль Фамейе. Ганец, перешедший в «Рубин» прошлым летом, сейчас является одной из главных звезд команды. Так что разговоров о потенциальном выводе нападающего из заявки быть попросту не может. В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 2 голевые передачи в 17 матчах во всех турнирах за «Рубин».

Единственное, что в теории и могло бы обрушить планы Фамейе закончить сезон в Казани – это переход на повышение. Еще перед стартом сезона было немало разговоров о возможном трансфере Джоэля в один из клубов РПЛ. Но вместо трансфера в Премьер-лигу или повышения с «Оренбургом» ганский нападающий выбрал «Рубин».

«Хочу поприветствовать болельщиков, всю команду, город и республику Татарстан. Очень приятно оказаться в таком клубе, как «Рубин». Это один из лучших клубов в России, этот клуб знают в Гане. Это большой шанс для меня. Хотя решение не было простым, ведь мы вышли в премьер-лигу. Мне нужно было посоветоваться со своей семьей, со всеми, кто мог мне дать совет», – говорил Фамейе после своего переезда в Казань. После таких слов сомнений в том, что Джоэль доиграет сезон в «Рубине» не было никаких.

Сразу несколько российских клубов были готовы взять Рахмоналиева в аренду до конца этого сезона Фото: rubin-kazan.ru

В «Рубине» высоко оценивают Ашурматова и Рахмоналиева

Прибытие узбекистанского десанта стало первым трансферным дуплетом «Рубина» в зимнее трансферное окно. И Рустам Ашурматов, и Умарали Рахмоналиев подписали контракты с казанским клубом до июня 2026-го года. Несмотря на то, что Узбекистан является для России относительно близкой страной, футболисты из этого государства все еще являются в наших чемпионатах легионерами. Чего, например, не скажешь о белорусах, армянах, казахах или киргизах.

Возвращаясь к узбекистанским новичкам, оба уже успели проявить себя на сборах в Турции и, оба периодически даже наигрываются в основной состав команды. Как стало известно «ТИ-Спорт», в тренерском штабе Юрия Уткульбаева высоко оценивают Ашурматов и Рахмоналиева. Поэтому этой весной с большой долей вероятности игровое время в рамках Первой лиги получат и Рустам, и Умарали.

Кроме того, поговаривали, что сразу несколько российских клубов были готовы взять Рахмоналиева в аренду до конца этого сезона. Однако, официальных предложений в офис «Рубина» по данному делу пока не поступало. Хотя и не исключено, что если таковое и случится, в Казани могут его принять. Так что потенциальным арендаторам стоит поторопиться – до закрытия трансферного окна в России осталось чуть менее недели.

Али Аднан недавно восстановился после тяжелой травмы и до сих пор не занимается в общей группе «Рубина» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Травмированные Аднан и Йевтич

Не в самой выгодной ситуации находится иракский защитник Али Аднан. Легионер, контракт с которым рассчитан до конца этого сезона, лишь недавно восстановился после тяжелой травмы и до сих пор не занимается в общей группе «Рубина». Соответственно, при Уткульбаеве Аднан еще не провел не то, что товарищеского матча, но и ни одной полноценной тренировки.

Ранее в сети неоднократно появлялась информация, что новое руководство клуба не рассчитывает на иракского защитник. Кажется, с тех пор ситуация не изменилась. К тому же, учитывая перебор футболистов «Рубина» в центре обороны, а также безальтернативные края в лице Ильи Самошникова и Дмитрия Кабутова, шансов у Аднана даже в оптимальном состоянии будет немного.

Последний иностранец «Рубина» Дарко Йевтич является чуть ли не главным старожилом команды. Швейцарец переехал в Казань в сезоне 2019/20 и за это время пропустил почти столько же матчей, сколько и провел за основной состав команды. Главная проблема Йевтича – травмы. Последнюю Дарко получил летом на предсезонных сборах, порвав крестообразные связки.

Прямо сейчас восстановление полузащитника идет очень тяжело, и в этом сезоне за «Рубин» Йевтич уже точно не сыграет.

Дарко Йевтич является чуть ли не главным старожилом команды Фото: rubin-kazan.ru

Кто лишний?

Исходя из вышесказанного, главными аутсайдерами в борьбе за четыре вакантных легионерских слота в составе «Рубина» являются Али Аднан и Дарко Йевтич. Не исключено, что иракский защитник покинет Казань до закрытия трансферного окна, а вот в случае со швейцарцем придется ждать его восстановления. Контракт с Йевтичем действует еще, как минимум до конца следующего сезона.

Но пока это не единственная головная боль новых боссов «Рубина». Сейчас не менее важным является вопрос закрытия старых задолженностей. В случае их непогашения, команда рискует и вовсе остаться без новичков. Зарегистрировать новых футболистов на остаток в противном случае попросту не получится.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru