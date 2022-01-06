Переболевших Covid-19 проинформируют о необходимости пройти углубленную диспансеризацию

Минздрав России должен провести информационную кампанию по привлечению переболевших коронавирусом к углубленной диспансеризации. Соответствующее поручение дал Президент Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции. Документ размещен на сайте Кремля.

Ответственность за исполнение поручения возложена на главу федерального министерства Михаила Мурашко, а также руководителей высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ.

Доклад об исполнении нужно представить до 1 марта этого года.