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Здоровье
6 января 2022  17:25

Переболевших Covid-19 проинформируют о необходимости пройти углубленную диспансеризацию

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Минздрав России должен провести информационную кампанию по привлечению переболевших коронавирусом к углубленной диспансеризации. Соответствующее поручение дал Президент Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции. Документ размещен на сайте Кремля. 

Ответственность за исполнение поручения возложена на главу федерального министерства Михаила Мурашко, а также руководителей высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ. 

Доклад об исполнении нужно представить до 1 марта этого года.

#диспансеризация #Михаил Мурашко #поручения президента
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