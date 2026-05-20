Перасович: «Сегодня мы гораздо лучше боролись за подборы, но совершили много потерь»

Накануне казанский УНИКС на выезде проиграл в четвертом матче полуфинальной серии питерскому «Зениту» со счетом 77:81.



После матча с журналистами поговорил тренер казанцев Велимир Перасович:



«Сегодняшний матч получился совсем другим по сравнению с воскресной встречей. Мы плохо начали 2-ю четверть и позволили «Зениту» добиться 17-очкового преимущества. Но после большого перерыва гораздо лучше отнеслись к защите и вернулись в игру. К сожалению, нам не удалось завершить матч в свою пользу, хотя мы вели с преимуществом в 2 очка за 2 минуты до финальной сирены. Однако затем допустили ряд ошибок, чем воспользовался соперник и одержал победу.

Сегодня мы гораздо лучше боролись за подборы, но совершили много потерь, которые стали определяющими и привели к легким очкам «Зенита» в быстрых прорывах. Хозяева очень хорошо чувствуют себя в переходах. У них в составе скоростные игроки, которые каждый раз наказывали нас за потери мяча», – сказал Перасович.



Пятый матч пройдет в Казани 22 мая.