Перасович рассказал, что «УНИКС» сыграл с большей концентрацией и энергией

Главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович подвел итоги матча, отметив, что встреча сложилась легче, чем ожидалось. По его словам, на характер игры повлияло отсутствие американских легионеров в составе соперника, передает Телеграм-канал «УНИКСа».

При этом наставник подчеркнул, что для «УНИКСа» было принципиально важно улучшить качество игры по сравнению с двумя предыдущими матчами. Он отметил, что команда действовала с более высокой концентрацией и энергией

Комментируя свою 150-ю победу в Единой лиге ВТБ, Перасович поблагодарил организаторов турнира за внимание и признание. При этом тренер обратил внимание на то, что лига за последние годы заметно изменилась: увеличилось количество матчей, а сам чемпионат стал иным по формату и нагрузке. По его словам, ему приятно, что лига отметила его вклад.

Отдельно Перасович высказался о Тайе Брюэре, назвав его умным снайпером. Главный тренер подчеркнул, что клуб рассчитывает на сохранение высокой результативности игрока и в следующих матчах.

Говоря о кадровой ситуации, наставник отметил, что в текущем составе команда находится не в лучшем положении. Он выразил надежду, что часть игроков сможет восстановиться после травм, поскольку противостоять ведущим командам в таком состоянии состава крайне сложно. Перасович напомнил, что впереди «УНИКС» ждут две очень непростые встречи.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении Пэриса Ли, главный тренер сообщил, что клуб рассчитывал увидеть его на площадке уже в этом матче, однако этого не произошло. По информации штаба, игрок пока не готов. В связи с этим Перасович отметил, что не может давать гарантий, и добавил, что теперь команда надеется на его участие в следующей игре.

Фото: https://t.me/unics_basket