Перасович: «Приложим все усилия, чтобы продлить серию в Санкт-Петербурге»

Сегодня в Казани прошел пятый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Местный УНИКС обыграл питерский «Зенит» – 83:66.



После матча с журналистами поговорил главный тренер казанского клуба Велимир Перасович:



«Мы сегодня одержали очень важную победу и продемонстрировали, что можем играть против «Зенита». В настоящее время мы имеем возможность продлить серию дальше в Санкт-Петербурге. Мы приложим все усилия, чтобы это сделать. Также отмечу, что это отличная команда. Они очень хорошо проводят плей-офф. Но повторюсь - сегодня мы продемонстрировали, что можем играть против них», – сказал Перасович.



Следующий матч УНИКС и «Зенит» проведут 25 мая.