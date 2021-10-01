Перасович от поражении от «Зенита»: После большого перерыва у нас были проблемы в атаке

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнее поражение от питерского «Зенита» (69:70) в Евролиге.

«Во-первых, поздравляю „Зенит“ с заслуженной победой. Во второй половине они четко знали, чего хотят. В начале заключительной четверти гостям удалось переломить игру. После большого перерыва мы испытывали проблемы в атаке», — признал Перасович.

По словам наставника, его команда не справилась с Бэроном. «Не могли забить легкие мячи и иногда принимали неверные решения в переходе, из-за чего нам не удавалось конвертировать свою хорошую защиту в набранные очки. Мы не справились с Бэроном на периметре. Ключевым стал момент, когда он забил три трехочковых подряд. Кроме того, на протяжении всего матча у нас были проблемы на подборе», — пояснил он.