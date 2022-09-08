Перасович оценил предсезонные матчи УНИКСа

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги первых контрольных матчей и поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от стартового матча в Кубке Хайретдинова. Тренер отметил хороший настрой своих подопечных.

«Товарищеские игры с "Пармой" стали для нас первыми после единственной полноценной тренировки пять на пять. Со стороны ребят я увидел отличный настрой, большое желание и стремление прогрессировать. Но нам еще только предстоит внедрить всех новичков в систему. Ненад Димитриевич вышел против «Пармы» практически с листа, Энтони Браун присоединился к нам только на этой неделе. Поэтому пока преждевременно делать какие-либо выводы, ведь мы находимся в самом начале пути», – заявил Перасович.

Также специалист признался, что специально не готовится к первой игре на турнире в Нижнем Новгороде с «Самарой».

«Признаюсь, мне сложно составить мнение о "Самаре", ведь я не видел эту команду в деле. Знаю, что их возглавил Сергей Базаревич, они подписали хороших игроков, таких как Маркос Найт, Малкольм Томас. Пожалуй, это все, что я сейчас могу сказать о нашем сопернике. Потому что пока мы не проводим скаутинг, и не готовимся специально к следующему матчу. На данном этапе межсезонья мы в первую очередь сосредоточены на себе и своей игре, а не на оппонентах», – сказал Перасович.