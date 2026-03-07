Перасович объяснил поражение УНИКСа рывком «Зенита» в третьей четверти

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после поражения от «Зенита» СПб в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ заявил, что соперник провел встречу значительно сильнее. Его слова приводит Телеграм-канал клуба.

Прежде всего специалист поздравил «Зенит» с победой. Тренер отметил, что петербургская команда выглядела более мощной и собранной. Основной причиной поражения Перасович назвал третью четверть, особенно ее начало, когда соперник сделал рывок 14:0. После этого казанская команда пыталась сократить отставание, но догнать соперника не смогла.

Перасович добавил, что сейчас все баскетболисты УНИКСа находятся в строю, поэтому команда рассчитывает продолжать работу и улучшать игру. Отвечая на вопрос о том, сказалось ли на тренировочном процессе отсутствие Алексея Шведа и Андрея Лопатина, тренер пояснил, что серьезных проблем это не вызвало. Он напомнил, что оба игрока получили повреждения перед перерывом.

Также Перасович отметил возвращение в состав Дишона Пьера после длительной травмы. По его словам, баскетболисту нужно время, чтобы набрать форму, поскольку два месяца без игры – очень большой срок.

Тренер признал, что матч оказался неудачным для Маркуса Бингэма. По словам Перасовича, этот игрок имеет большое значение для команды, однако в этот день у него не получилось показать свой уровень. Специалист добавил, что подобное может случиться с любым баскетболистом.

Перасович также обратил внимание на кадровую работу соперника. По его словам, «Зенит» подписал игроков, которых УНИКС в свое время не смог пригласить. Тренер отметил, что у петербургского клуба больше возможностей, и команда постоянно стремится усиливаться. При этом, по его мнению, у УНИКСа тоже достаточно ресурсов, чтобы бороться.

Он подчеркнул, что в этой встрече «Зенит» действовал жестче и в целом сыграл значительно лучше. Говоря о тактических изменениях соперника, Перасович отметил, что команда перераспределила роли. В частности, появился Ксавьер Мун, который активно проходил защиту, создавал давление по всей площадке и помогал партнерам получать преимущество. Кроме того, значительно лучше проявил себя Тайсон Роберсон.

В завершение тренер подчеркнул, что впереди у команды еще много матчей. По его словам, у УНИКСа есть время сделать выводы из поражения. Он добавил, что обыгрывать «Зенит» всегда непросто, и это нормальная ситуация.

Фото: https://t.me/unics_basket