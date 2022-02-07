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Спорт
7 февраля 2022  23:52
Cергей Гаврилов

Перасович о выигрыше у ЦСКА: Это победа характера, которую мы заслужили

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал клубной пресс-службе победу в Москве над ЦСКА в Единой лиге ВТБ, одержанную в третьем овертайме (105:103).

Специалист отметил значение выигрыша для команды. «Это важная победа, потому что в Лиге сейчас все очень близко расположены в таблице. По ходу матча мы вели 17 очков, но упустили перевес и потеряли из-за травмы Лоренцо Брауна», — пояснил он.

Отдельно наставник упомянул хорошую игру казанцев во второй половине матча. «Тем не менее во второй половине мы показывали хороший баскетбол и имели все шансы победить в основное время, но промазали свои броски и трижды сфолили. Это победа характера, которую мы заслужили», — резюмировал Перасович.

#БК Уникс
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