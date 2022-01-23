Перасович о встрече с «Зелена-Гурой»: «Нам предстоит непростой матч»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович рассказал клубной пресс-службе о предстоящем матче Единой лиги ВТБ в Польше с «Зеленой-Гурой».

Специалист уверен, что не стоит обращать внимания на аутсайдерский статус соперника. «Считаю, нам предстоит непростой матч. Любой соперник в Единой лиге ВТБ представляет опасность и может преподнести сюрприз. Мы хотим победить и закрепиться в статусе лидера чемпионата. Для победы нам нужно сыграть по-настоящему хорошо», — подчеркнул Перасович.

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев в свою очередь предположил, что хозяева будут играть агрессивно. «Мы едем в Польшу в хорошем настроении. Однако знаем, что на домашней площадке „Зелена-Гура“ всегда играет максимально агрессивно. Чтобы оставаться на первом месте турнирной таблицы, важна победа в каждом матче!» — пояснил он.