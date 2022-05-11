Перасович о третьем матче с «Зенитом»: «Для победы мы обязаны сыграть агрессивно»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от сегодняшнего домашнего матча одной второй финала плей-офф Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом». Наставник уверен, что его подопечным следует играть агрессивно и в защите, и в нападении, сообщает пресс-служба казанцев.

«Каждый матч с соперником такого уровня, как „Зенит“, — это настоящая схватка. Для победы мы обязаны сыграть агрессивно в защите и контролировать подбор. Кроме того, нам следует прибавить в нападении. Приглашаю казанских болельщиков поддержать нас в среду и пятницу на трибунах „Баскет-холла“ в битвах за выход в финал», — заметил специалист.

В свою очередь защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев, уроженец города на Неве, подчеркнул, что казанцам необходимо улучшить нападение. «Мы внимательно проанализировали оба выездных матча полуфинальной серии в Санкт-Петербурге, сделали выводы и постараемся улучшить ряд аспектов, включая нападение», — пояснил он.

«С нетерпением ждем домашних игр с „Зенитом“ перед своими болельщиками. Уверен, они заполнят арену до отказа и будут гнать нас вперед к победам. Наши поклонники всегда придают нам мощный импульс. Со своей стороны мы приложим все силы, чтобы порадовать вас положительным результатом. До встречи в „Баскет-холле“!» — добавил игрок.