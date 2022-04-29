Перасович о третьем матче с «Автодором»: «Мы планируем не откладывать дело в долгий ящик»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшнего четвертьфинального матча лиги ВТБ в Саратове с «Автодором».

«Нам предстоит третий матч четвертьфинальной серии. Выездные игры всегда даются непросто. Мы планируем не откладывать дело в долгий ящик и завершить серию в Саратове, чтобы получить больше времени на подготовку к полуфиналу», – сказал специалист.

В свою очередь, форвард УНИКСа Дмитрий Узинский подчеркнул важность максимального настроя.

«Мы с большой ответственностью относимся к предстоящему матчу в Саратове. Шаг за шагом стараемся прогрессировать и показывать свой лучший баскетбол. «Автодор» выступает дома. Уверен, что поддержка болельщиков придаст хозяевам сил и энергии. Для победы мы должны с первых минут выйти на площадку с максимальным настроем, сохранять концентрацию на протяжении всей встречи и показать агрессию как в защите, так и в нападении», – сказал баскетболист.