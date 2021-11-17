Перасович о разгроме «Милана»: Очень рады успеху, но надо быстро забыть этот выигрыш

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнюю победу в Евролиге над «Олимпией Милан» (97:71), отметив хорошую защиту.

Тренер обратил внимание на удачные попадания хозяев: «Такой игре, как сегодня, очень сложно дать объяснение. Полагаю, это первый матч в сезоне, когда мы забивали все, даже тяжелые броски. Кроме того, мы хорошо защищались, что стало ключом к победе. Когда ты действуешь с такой энергией и агрессией в обороне, то получаешь возможность набирать легкие очки в переходе».

«Мы очень рады успеху, но нам необходимо быстро забыть этот выигрыш, ведь уже послезавтра нас ждет следующий сложный соперник», — подчеркнул при этом специалист.

Перасович назвал главным условием победы жесткую защиту: «До сих пор не могу поверить, что мы обыграли „Олимпию“ с такой разницей в счете, потому что это сильнейшая команда на старте сезона Евролиги, которая показывала лучший баскетбол и лучшую защиту в предыдущих девяти турах. Но, повторюсь, сегодняшняя победа стала возможной благодаря нашей жесткости в защите».