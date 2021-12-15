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Спорт
15 декабря 2021  22:40
Cергей Гаврилов

Перасович о разгроме ЦСКА: Во второй четверти мы начали играть по-настоящему

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Главный тренер казанского УНИКС Велимир Перасович рассказал о своих впечатлениях от победы в Москве над ЦСКА (88:67) пресс-службе Евролиги. 

По мнению хорватского специалиста ключевой стала вторая четверть, в которой армейцы набрали всего 7 очков.

«Во второй четверти мы начали играть по-настоящему жестко в защите, а после этого у нас пошли перехваты, что позволило нам убегать в быстрые отрывы и забивать легкие мячи. Именно во второй четверти мы переломили ход игры, а в третьей четверти по-прежнему играли хорошо, но ключевым моментом стала действительно хорошая игра во второй четверти», — подчеркнул он.

#БК Уникс
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