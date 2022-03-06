Перасович о разгроме «Цмоки-Минск»: Ребята провели хороший матч

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в лиге ВТБ над белорусским «Цмоки-Минск» (98:56).

«В первую очередь хочу поздравить своих игроков с победой! Они провели очень хороший матч, с первых минут вышли предельно сконцентрированными».

Также тренер отметил роль лидеров. «У нас в составе есть баскетболисты, которые вдохновляют остальных – Марио Хезонья, Андрей Воронцевич, хороший матч провел Тони Джекири. Другие ребята поддержали их и показали качественный баскетбол, поэтому игра сложилась даже легче, чем мы ожидали».