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Спорт
6 марта 2022  23:59
Cергей Гаврилов

Перасович о разгроме «Цмоки-Минск»: Ребята провели хороший матч

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в лиге ВТБ над белорусским «Цмоки-Минск» (98:56).

«В первую очередь хочу поздравить своих игроков с победой! Они провели очень хороший матч, с первых минут вышли предельно сконцентрированными».

Также тренер отметил роль лидеров. «У нас в составе есть баскетболисты, которые вдохновляют остальных – Марио Хезонья, Андрей Воронцевич, хороший матч провел Тони Джекири. Другие ребята поддержали их и показали качественный баскетбол, поэтому игра сложилась даже легче, чем мы ожидали».

#уникс
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